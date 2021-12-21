У ЄС схвалили застосування вакцини "Новавакс" [ Редактировать ]
У ЄС схвалили застосування вакцини "Новавакс". Відповідне рішення ухвалив європейський регулятор. Тепер препарат американської фармкомпанії ще мають затвердити в Єврокомісії. Тоді "Новавакс" стане вже п'ятою вакциною, яку схвалили в ЄС. У регуляторі зазначили - ефективність препарату становить приблизно 90 відсотків. Однак чи дієвий він проти штаму "Омікрон" - не повідомляють.
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