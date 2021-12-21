Кабінет Міністрів встановив ціни на пластикові пакети [ Редактировать ]
Кабінет Міністрів встановив на пластикові пакети ціни, які набудуть чинності 1 лютого 2022 року. Згідно з постановою уряду, мінімальні роздрібні ціни на пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, становитимуть:
дві гривні - найпростіший пакет без ручок і бічних складок; дві-п'ятдесят - пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бокових складок; три гривні - пакет із ручками і бічними складками.
Нагадаю, розповсюдження в магазинах безкоштовних пластикових пакетів в Україні заборонено з 10 грудня.
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