Пожежа у вінницькому готелі: з'явилися нові подробиці трагедії [ Редактировать ]
Поліція Вінниччини встановлює причини пожежі, яка цієї ночі забрала одне людське життя. У передмісті обласного центру серед ночі зайнявся готель. Внаслідок пожежі загинула тамтешня працівниця, ще двоє її колег зазнали травм. З закладу вдалося евакуювати постояльців, серед них півсотні дітей, які приїхали на спортивні змагання... Подробиці трагедії та її можливі причини насамперед - у матеріалі моїх колег.
Ці кадри відзняли самі надзвичайники. Весь 6-ий поверх та дах заміського комплексу відпочинку - у вогні. Зайнялося близько 3-ої години ночі. І через сильний вітер полум'я швидко розповсюдилося.
Аби врятуватися від вогню, люди стрибали із вікон. 21-річна працівниця закладу була саме в епіцентрі займання. Дівчина вистрибнула із вікна 6-го поверху і загинула. В поліції повідомили, що родом вона із Криму. Ще двоє її колег, які також вистрибнули із вікна, травмувалися.
Ганна Олійник, речниця Гу Національної Поліції у Вінницькій обл.:
Попередня інформація, що вони з шостого поверху стрибали на пожежну драбину. І отримали тілесні ушкодження.
Чоловік отримав важкі травми, його вже прооперували.
Богдан Трохименко, заступник головного лікаря Лікарні ШМД м. Вінниці:
Має важку політравму з ушкодженням кісткового скелету, черепно-мозкову травму, з травмою грудної клітини і органів черевної порожнини. На даний час стан пацієнта вкрай важкий і нестабільний.
У лікарні нині і 19-річна потерпіла.
Богдан Трохименко, заступник головного лікаря Лікарні ШМД м. Вінниці:
Є перелом плеча, ушкодження кісток лицевого скелета і рани обличчя. Але має додатково ще 40 відсотків опіків 1-го і 2-го ступенів.
В готелі в момент займання було і 54 дитини. Усі вони приїхали на спортивні змагання з тхеквандо. Їх оперативно вивели з будівлі. Ніхто з дітей не постраждав.
Жанна, працівниця комплексу:
Діти перебувають доглянуті, у безпеці. Евакуація пройшла чітко, більше ніяких інших коментарів я надавати не буду.
Працівники комплексу з пресою спілкуються неохоче.
-Мы сделали все ,что должны были сделать. Все дети здоровы. Что вы еще хотите услышать?
Чому спалахнула пожежа і де саме була точка займання - нині встановлює комісія. Поліція вікдрила кримінальне провадження.
Ганна Олійник, речниця Гу Національної Поліції у Вінницькій обл.:
Це порушення встановлених законодавством пожежних вимог ,що призвело до загибелі людей. Такий злочин карається до 8-ми років ув'язнення.
Чи були офіційно працевлаштовані потерпілі працівники комплексу - це також перевірять правоохоронці.
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