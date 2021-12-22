Поліція Вінниччини встановлює причини пожежі, яка цієї ночі забрала одне людське життя. У передмісті обласного центру серед ночі зайнявся готель. Внаслідок пожежі загинула тамтешня працівниця, ще двоє її колег зазнали травм. З закладу вдалося евакуювати постояльців, серед них півсотні дітей, які приїхали на спортивні змагання... Подробиці трагедії та її можливі причини насамперед - у матеріалі моїх колег.

Ці кадри відзняли самі надзвичайники. Весь 6-ий поверх та дах заміського комплексу відпочинку - у вогні. Зайнялося близько 3-ої години ночі. І через сильний вітер полум'я швидко розповсюдилося.

Аби врятуватися від вогню, люди стрибали із вікон. 21-річна працівниця закладу була саме в епіцентрі займання. Дівчина вистрибнула із вікна 6-го поверху і загинула. В поліції повідомили, що родом вона із Криму. Ще двоє її колег, які також вистрибнули із вікна, травмувалися.

Ганна Олійник, речниця Гу Національної Поліції у Вінницькій обл.:

Попередня інформація, що вони з шостого поверху стрибали на пожежну драбину. І отримали тілесні ушкодження.

Чоловік отримав важкі травми, його вже прооперували.

Богдан Трохименко, заступник головного лікаря Лікарні ШМД м. Вінниці:

Має важку політравму з ушкодженням кісткового скелету, черепно-мозкову травму, з травмою грудної клітини і органів черевної порожнини. На даний час стан пацієнта вкрай важкий і нестабільний.

У лікарні нині і 19-річна потерпіла.

Богдан Трохименко, заступник головного лікаря Лікарні ШМД м. Вінниці:

Є перелом плеча, ушкодження кісток лицевого скелета і рани обличчя. Але має додатково ще 40 відсотків опіків 1-го і 2-го ступенів.

В готелі в момент займання було і 54 дитини. Усі вони приїхали на спортивні змагання з тхеквандо. Їх оперативно вивели з будівлі. Ніхто з дітей не постраждав.

Жанна, працівниця комплексу:

Діти перебувають доглянуті, у безпеці. Евакуація пройшла чітко, більше ніяких інших коментарів я надавати не буду.

Працівники комплексу з пресою спілкуються неохоче.

-Мы сделали все ,что должны были сделать. Все дети здоровы. Что вы еще хотите услышать?

Чому спалахнула пожежа і де саме була точка займання - нині встановлює комісія. Поліція вікдрила кримінальне провадження.

Ганна Олійник, речниця Гу Національної Поліції у Вінницькій обл.:

Це порушення встановлених законодавством пожежних вимог ,що призвело до загибелі людей. Такий злочин карається до 8-ми років ув'язнення.

Чи були офіційно працевлаштовані потерпілі працівники комплексу - це також перевірять правоохоронці.