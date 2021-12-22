Украина будет получать из Венгрии до 8 млн кубометров газа Источник: ГТС Украины

С 1 января 2022 года Украина сможет импортировать через Венгрию до 8 млн кубометров газа в сутки. Соответствущее соглашение заключили "Оператор ГТС Украины" и оператор ГТС Венгрии FGSZ. Об этом сообщает пресс-служба "Оператор ГТС Украины".

Подписание соглашения создает возможность физически импортировать газ из Венгрии в Украину в объеме до 8 млн куб. м в сутки. То есть с учетом имеющихся 27 млн ​​куб. м в сутки мощностей для импорта из Словакии общий объем гарантированной мощности для импорта природного газа из стран ЕС с 1 января 2022 года в зимний период составит 35 млн куб. м в сутки.

В первые три месяца 2022 года будет действовать "тестовый период" работы по новому соглашению, во время которого операторы ГТС Украины и Венгрии будут "согласовывать и настраивать технические и операционные процессы по обеспечению физической транспортировки" природного газа из Венгрии в Украину.

С 31 декабря 2021 года "венгерский" газ можно будет приобрести на аукционной платформе RBP на ежесуточных аукционах.

Гендиректор "Оператор ГТС" Сергей Макогон подтвердил в Facebook, что с Нового года ежедневные поставки из Венгрии могут достигать 8 млн кубометров.

Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн куб. м газа из Венгрии на Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем газа.

Напомним, что в конце сентября Венгрия подписала с "Газпромом" 15-летний контракт на поставку газа в обход Украины.