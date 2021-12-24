В американском городе Лос-Анжелес правоохранители случайно смертельно ранили девочку-подростка в раздевалке магазина во время перестрелки со злоумышленником. Об этом сообщает новостное издание Insider.

Полицейским поступило сообщение о том, что на магазин одежды напал вооруженный злоумышленник. Когда копы прибыли на место происшествия, они столкнулись с подозреваемым, который напал на другого человека. Началась стрельба и пуля пробила раздевалку, где в тот момент находилась 14-летняя девочка. При этом сам стрелок был ликвидирован.

Отмечается, что полиция также подтвердила, что у подозреваемого была велосипедная цепь, которую он, возможно, использовал в качестве оружия. Мужчина не имел при себе пистолета. Известно, что перед приездом правоохранителей подозреваемый в магазине напал на женщину, которая находится в медучреждении с травмами.

Читайте также, в американском штате Калифорния вооруженный мужчина устроил стрельбу, в результате которой люди получили ранения. Преступник открыл огонь на пляже, вследствие чего пострадали 2 человека, которых экстренно госпитализировали с ранениями различной тяжести.

Кроме того, в американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния мужчина устроил стрельбу на встрече профсоюза железнодорожной компании VTA. Погибли девять человек, включая самого стрелка, стрельба произошла в той части прилегающей к депо территории.

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