В Кропивницком застрелили мужчину, убийцу схватили в Киеве [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Кропивницком уличный конфликт привел к убийству с использованием пневматического оружия. Об этом сообщает полиция Кировоградской области.
Около 6:00 между стрелком и двумя местными жителями произошел конфликт. Мужчина несколько раз выстрелил по оппонентам из пневматического пистолета. Ранения получил 31-летний мужчина, который скончался на месте до приезда медиков.
Полицейские ввели оперативный план "Сирена". Следователи выяснили, что убийству может быть причастен 24-летний житель Кировоградской области. Он сбежал в Киев, через несколько часов его задержали в столице.
Столичные Telegram-каналы пишут, что стрельба в Кропивницком произошла на улице Дворцова, 38. К совершению преступления причастен гражданин Украины Петренко Александр Сергеевич 1993 г. р. Он воспользовался услугами перевозчика "Блаблокар" и около 10:00 прибыл в Киев на метро "Теремки".
Нападавшему грозит лишение свободы от 7 до 15 лет по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".
Напомним, что под Киевом произошла стрельба в ресторане. К счастью, никто не пострадал.
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