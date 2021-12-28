Таблетки проти коронавірусу та ще дві нові вакцини схвалили до використання в Індії. Препарат "Молнупіравір"- від американської компанії Merck - застосовуватимуть в екстрених ситуаціях. Пігулки даватимуть лише дорослим пацієнтам із Ковід-19. Також затвердили вакцини "Корбевакс" і "Ковавакс". Обидві виготовляють в Індії. Наразі в країні вже ввели понад мільярд і 400 тисяч доз. Більше як 800 мільйонів дорослих мають хоча б одне щеплення. Використовували вакцини: "АстраЗенека", "Коваксин" і "Спутнік".