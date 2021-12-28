В Украине студентам повысят стипендии в 2022 году [ Редактировать ]
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В 2022 году академические и именные стипендии для студентов высших учебных заведений вырастут более чем в 1,5 раза, а для учащихся учреждений профтехобразования – более чем в 2,5 раза.
Такие изменения предусмотрены проектом Госбюджета на следующий год.
Академическая стипендия
Размер "обычной" стипендии с 1 января будет составлять:
- для учащихся в учреждениях профтехобразования 1250 грн;
- для студентов, которые обучаются в заведениях профессионального высшего образования степени "младший специалист", "профессиональный младший бакалавр" и "бакалавр" – 1510 грн.;
- повышенная стипендия для вышеупомянутых студентов составит 1930 грн;
- для студентов вузов, получающих степень "младшего бакалавра", "бакалавра", "специалиста" или "магистра" – 2000 грн;
- повышенная стипендия для вышеупомянутых студентов составит 2550 грн.
Президентская стипендия
Уже с 1 января размер ежемесячной стипендии от президента Украины достигнет:
- 2750 грн для студентов ПТУ;
- 3320 грн для учащихся учреждений профессионального высшего образования, получающих уровень "младший специалист", "профессиональный младший бакалавр", "бакалавр";
- 4400 грн для студентов вузов и научных учреждений, которые получают степень "младший бакалавр", "бакалавр", "специалист" или "магистр".
Стипендия от Кабинета министров
С нового года студенты могут получить именную или академическую стипендию от правительства за особые старания:
- для студентов ПТУ она составит 2500 грн;
- для студентов, которые в профтехнических образовательных заведениях получают степень "младшего специалиста", "профессионального младшего бакалавра" или "бакалавра" - 3020 грн.;
- для студентов высших учебных заведений сумма составит 4000 грн.
Стипендия для победителей международных конкурсов
Также установлены отдельные размеры стипендий для победителей языково-литературного Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика и Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодежи им. Тараса Шевченко.
С 1 января студентам будут платить:
- 2870 грн учащимся в учреждениях профессионального высшего образования;
- 3800 грн студентам вузов.
Читайте также, Минобразования утвердило дату проведения пробного ВНО в 2021 году. Его можно будет сдать лишь по одному предмету, а оценивание произойдет с 5 до 19 января.
Кроме того, Минобразования раскрыло заработок ВУЗов от студентов-иностранцев. На 1 января 2020 года в украинских ВУЗах обучалось 80 470 иностранных студентов из 158 стран мира.
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