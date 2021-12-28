МИД раскритиковал Грузию за инцидент с Саакашвили [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на вчерашний инцидент с Михаилом Саакашвили в грузинском госпитале. Арестованного экс-президента Грузии хотели вернуть в тюрьму.
Как отметили в министерстве, вчерашняя попытка перевезти Саакашвили из военного госпиталя в тюрьму была совершена в ненадлежащий способ, ведь его адвокаты не знали о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии.
"Состояние здоровья Саакашвили не позволяет этого делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация. Призываем власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, которые несут угрозу его жизни и здоровью", - заявили в МИД.
В среду, 29 декабря, украинский консул планирует посетить Саакашвили в госпитале. В то же время министерство призывает власти Грузии допустить к Саакашвили украинских врачей, чтобы они его обследовали.
"Продолжаем работать над его возвращением в Украину из гуманитарных соображений для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна", - отметили в МИД.
Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
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