Первые колонии на Марсе могут управляться так же, как первые колонии на Американском континенте. Речь идет о прямой демократии. Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.

Представительная демократия, когда законы принимают выбранные народом представители, для первых небольших колоний не нужна, считает он. Маск предлагает "естественное правительство".

"Люди сами смогут голосовать за принятие законов", - сказал Маск, добавив, что законы должны быть простыми и легкими для понимания.

Ранее сообщалось, что американской космической компании SpaceX может грозить банкротство, если инженерам не удастся ускорить производство двигателей Raptor для сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и многоразового космического корабля Starship. Об этом якобы предупреждал основатель SpaceX Илон Маск в письме руководителям компании.