Погода на Донбасі теж не полегшує нашим захисникам завдання.

Український військовий зазнав поранення на передовій. Медики кажуть, його стан - середньої важкості. За минулу добу на фронті чотири обстріли. Ворог гатив поблизу Новолуганського, Трьохізбенки, Новоселівки та Золотого.

Погода на Донбасі теж не полегшує нашим захисникам завдання. Тож зустрічати Новий рік вони готуються в умовах заметілі і щоденних обстрілів. Більше розкаже Ігор Левенок.

Передова. Заметіль. Новий рік на порозі. І бійці зустрінуть його здебільшого на постах. Адже в окопах у свята не до відпочинку й дозвілля. Досвід минулих років підказує: це час, коли слід бути в повній бойовій готовності.

Ми змін тут не бачимо, бачимо їх тільки по новинах…

Це хлопці говорять про анонсоване чергове новорічно-різдвяне перемир'я. Кажуть, це в телевізорі воно є, а тут нема.

І міномети, і артилерія, і АГС працює.

Утім, війна війною, а обід має бути за розкладом. Поки інші бійці на бойовому чергуванні, Артур порається на кухні.

Салатик, капуста, колбаска, отваренние яєчки, лук і морковка.

Тут і домашні закрутки, і подарунки від волонтерів та рідних. До того ж і армія не обділяє бійців.

В общем тушоночка у меня тут есть в достатке, ананасики.

Тим часом вже готовий м'ясний супчик.

Настаивается и он берет свой вкус, вкус от мяса, которое накинуто, вкус от овощей, которые там от круп и плюс специи.

Кулінарія для Артура - улюблена справа. До війська навіть вчився на кухаря. Але про те спочатку не зізнавався хлопцям. Хотів воювати в окопах, разом з усіма. Та побратими упросили його бути біля плити. Й не прогадали.

Я могу все сделать как дома и наслаждаться этим… В рационе выдаются всяческие крупы - это гречка, горох, ячка.

Це Артур розповідає про затверджений солдатський раціон. Харчів задосить. М'ясо, риба, навіть червона. Проте хлопчина каже на те він і кухар, аби із цих продуктів зробити ще й кулінарні шедеври.

Артур, військовослужбовець Збройних сил України:

Это "оливье", "шубка", крылышки планировали, шашлычки. Это я хочу сделать. Мяса у нас хватает.

Тим часом до кухні підтягуються бійці. Хтось жартома, а хтось цілком серйозно каже від цього місця залежить обороноздатність країни. Ситий боєць - добрий воїн.

Суп вкусный, как дома…

Артур каже зараз більше буває на кухні. Але не рідко буває: кидаєш миски та сковорідки, схопив автомат і бігом в окопи. Така робота військового кухаря. Який за сумісництвом ще й непоганий гранатометник.