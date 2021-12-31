В пятницу, 31 декабря, на Бориспольской трассе скользкая дорога спровоцировала многочисленные ДТП. Столкнулись десятки автомобилей. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На первый взгляд, даже не посчитать сколько автомобилей здесь подрались утром из-за чрезвычайно скользкой дороги. Реально сколько здесь? 50 автомобилей? Бориспольская трасса.

Информации о пострадавших в результате массовых аварий не поступало.

Из кадров видео заметно, как водители еле передвигаются по дороге, которую накрыла гололедица. Очевидцы сообщают о большом количестве поврежденных автомобилей.

Читайте также, в Киеве произошло страшное ДТП с пострадавшими. Видео, снятое очевидцами из салона проезжающего мимо автомобиля, инцидент произошел на Бориспольской трассе, по предварительным данным у фуры отказали тормоза.

Кроме того, в Одесской области на трассе "Одесса-Николаев" маршрутка с пассажирами столкнулась с BMW. Травмы получили пять человек, в том числе несовершеннолетний подросток. Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением.

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