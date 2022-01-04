Люди травмуються через ожеледицю у Харкові [ Редактировать ]
Не місто, а ковзанка. До того ж - суцільна. Справжнім випробуванням для харків'ян сьогодні видалася дорога на роботу. На авто чи пішки - дістатися до місця призначення було складно. А в лікарнях тільки й встигали приймати травмованих перехожих.
Чому тротуари забули посипати й до яких погодних викликів готуватись людям? Світлана Шекера розкаже.
Ось такі піруети на ковзанах у центрі міста можна було виробляти на вихідних. Та вже сьогодні - у харків'ян нова ковзанка. Чи не по всьому місту. Вчора потеплішало, пішов дощ, а вночі - знову мороз. Тож уранці у дворах - люди ледь човгають по льоду. Машини - повільно повзуть вгору крижаними схилами.
Ця дівчина - впала просто перед нами.
Інна, жителька Харкова:
Вот смотрите, рука вот смотрите, нога вот, пожалуйста. Только что, упала вот, вот, буквально.
Люди жаліються на слизькі тротуари, які подекуди геть нічим не посипані.
Тетяна, жителька Харкова:
Ну тільки якби чим другим посипали, а не піском. А солью. Ну ковзається.
У травмпункті - черги. За минулу добу - до "швидкої" з травмами звернулися 72 людини. Лікарі кажуть - кількість звернень до травматологів зросла втричі.
Олексій Гончаров, завідувач відділення амбулаторної травми Харківської обласної клінічної травматологічної лікарні:
Травмы, чаще всего не очень тяжелые - это переломы, повреждения связок, конечностей. Но есть и травмы, которые требуют госпитализации или лечения стационарного. В том числе и оперативного.
У цього чоловіка - складний перелом.
Олег Павлович, житель Харкова:
Було не посипано. Ну між ларьками там вже на базарі. А що зламали? - Так говорят, что шейку бедра. Страшные дела, конечно.
Й історія в усіх одна - послизнувся.
Олег, житель Харкова:
Шёл, поскользнулся, упал, классическая ситуация. Локоть, упал прямо на локоть. Аншлаг тут конечно полный. Работа коммунальных служб крайне неудовлетворительна! Посыпается всё крайне похабно!
Ольга, жителька Харкова:
А я возле горісполкома. Там теж не посипано. Упала, зараз стою в черзі на знімок. Дуже болить рука. Нічого не убирається, нічого не зроблено. Це центр міста.
Найближчими днями розслабитися харків'янам навряд чи вдасться. Завтра - знову дощитиме.
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