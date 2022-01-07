Тело ребенка нашли у подъезда дома по улице Есенина Источник: Национальная полиция Украины

В Харькове возле одного из жилых многоквартирных домов нашли в пакете тело новорожденного. Женщина, которая предположительно является его мамой, находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в городе.

Тело младенца обнаружили поздно вечером 6 января у подъезда дома по улице Есенина. Полицейские начали поквартирный обход жилых домов, опросили местных жителей, установили наличие камер видеонаблюдения.

По предварительным данным, мать младенца - 22-летняя студентка-иностранка, проживающая в многоквартирном доме, возле которого обнаружено тело ребенка.

Женщина госпитализирована в больницу. Тело младенца отправили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.

Полиция открыла уголовное производство открыто по статье 117 УК Украины ("умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка"). Если вина женщины будет доказана, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что в конце декабря в Одессе подростки наткнулись на труп младенца в пластиковом пакете.