В Бразилии в результате обвала скалы на катера с туристами погибли десять человек. Ранее было известно о восьми погибших. Об этом сообщает Mirror Online.

В результате инцидента серьезно пострадали девять человек. Одна лодка затонула, а другим удалось уйти.

В настоящее время спасатели и водолазы разыскивают пропавших без вести.

Пострадавшие в аварии получили переломы костей, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии с травмами головы и лица.

По словам представителя пожарной охраны Педро Айхары, около 23 человек получили легкие травмы.

Говорят, что пассажиры других лодок заметили трещины в каньоне и отчаянно кричали, чтобы предупредить затонувшую лодку.

Район, где произошел инцидент, является популярным туристическим местом с естественными каньонами и множеством отелей и домов отдыха поблизости.

В произошедшем винят дожди, которые могли расшатать поверхность скалы.

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