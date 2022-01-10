Обвал скалы в Бразилии: число жертв стремительно выросло [ Редактировать ]
В Бразилии в результате обвала скалы на катера с туристами погибли десять человек. Ранее было известно о восьми погибших. Об этом сообщает Mirror Online.
В результате инцидента серьезно пострадали девять человек. Одна лодка затонула, а другим удалось уйти.
В настоящее время спасатели и водолазы разыскивают пропавших без вести.
Пострадавшие в аварии получили переломы костей, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии с травмами головы и лица.
По словам представителя пожарной охраны Педро Айхары, около 23 человек получили легкие травмы.
Говорят, что пассажиры других лодок заметили трещины в каньоне и отчаянно кричали, чтобы предупредить затонувшую лодку.
Район, где произошел инцидент, является популярным туристическим местом с естественными каньонами и множеством отелей и домов отдыха поблизости.
В произошедшем винят дожди, которые могли расшатать поверхность скалы.
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