На Востоке Бразилии на озере Фурнаш в результате обрушения скалы погибли, по меньшей мере, пять человек, еще около 20 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Каменная скала внезапно оторвалась от стены каньона и упала на несколько прогулочных лодок, вызвав огромную волну. В настоящее время у всех пострадавших диагностировали различные переломы, также 23 человека получили легкие травмы

Отмечается, что . Известно, что причиной трагедии могло стать то, что в течение двух недель в регионе шли сильные дожди, которые могли разрыхлить скалу.

Seven dead, 3 missing after rock face collapse at Brazilian waterfall.#Brasil pic.twitter.com/i34K4xtvbP