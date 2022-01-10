НБУ повысил официальный курс доллара до максимума [ Редактировать ]
Официальный курс гривны к доллару на 10 января 2022 года установлен на уровне 27,49 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь месяцев
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Национальный банк Украины (НБУ) на 10 января 2022 года установил курс на таком уровне: 27,4977 гривен за 1 доллар (+0,0426 грн). При этом курс доллара на 6 января составляет: 27,4551 гривен за 1 доллар.
Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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