Протесты в Казахстане: в Алматы задержали 1700 человек [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В Казахстане, в городе Алматы, за сутки задержали около 1700 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что все люди были участниками протестов.
Силовики изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и около полутора тысяч боеприпасов.
Напомним, что 2 января в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позднее переросли в массовые беспорядки по всей стране. ОДКБ объявила о начале миротворческой миссии в стране 6 января. В тот же день Россия перебросила в Казахстан первые подразделения десантников.
Как сообщали "Подробности", 11 января президент Казахстана назначил Алихана Смаилова премьер-министром.
Ранее мы писали о том, что на территории Казахстана проходят масштабные акции протеста против повышения цен на газ.
Правительство Казахстана отправили в отставку, назначены новые лица.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 10 января, правоохранители разоблачили и задержали агента российской военной разведки
В среду, 5 января, в Казахстане заявили о захвате аэропорта Алматы
В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об убийствах во время митингов
В городе Нур-Султан (столица Казахстана) введен режим чрезвычайного положения
В среду, 5 января, в Казахстане, в Алматы, протестующие начали штурм акимата (мэрии)