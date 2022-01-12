В Казахстане, в городе Алматы, за сутки задержали около 1700 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что все люди были участниками протестов.

Силовики изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и около полутора тысяч боеприпасов.

Напомним, что 2 января в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позднее переросли в массовые беспорядки по всей стране. ОДКБ объявила о начале миротворческой миссии в стране 6 января. В тот же день Россия перебросила в Казахстан первые подразделения десантников.

Как сообщали "Подробности", 11 января президент Казахстана назначил Алихана Смаилова премьер-министром.

Ранее мы писали о том, что на территории Казахстана проходят масштабные акции протеста против повышения цен на газ.

Правительство Казахстана отправили в отставку, назначены новые лица.

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