"В каждом клубе минимум два гея": друг Роналду шокировал заявлением о гомосексуалистах в футболе [ Редактировать ]
Источник: Le Parisien
В каждой футбольной команде есть игроки-геи, но они боятся признаться в своей сексуальной ориентации. Об этом бывший игрок сборной Франции Патрис Эвра заявил в интервью Le Parisien.
Победитель Лиги чемпионов в составе "Манчестер Юнайтед" и друг Криштиану Роналду (которого подозревали в гомосексуальной связи с кикбоксером марокканского происхождения Бадром Хари - ред.) сделал сенсационное признание о футболистах нетрадиционной сексуальной ориентации по случаю выхода своей автобиографической книги "Я люблю эту игру".
Если в мире футбола говоришь, что ты гей, все кончено. Когда я был в Англии, к нам привели человека, чтобы он рассказал команде о гомосексуализме. Некоторые одноклубники сказали: "Это против моей религии. Если в этой раздевалке есть гомосексуал, он должен уйти".
В тот момент я сказал: "Все заткнулись". Вы можете себе это представить? Я играл с футболистами, которые были гомосексуалами. Один за другим они признавались мне в этом, потому что боялись говорить об этом иначе.
В каждом клубе есть как минимум два игрока с гомосексуальной ориентацией. Но в футбольном мире, если ты это сказал, то все кончено.
Напомним, что левый защитник Патрис Эвра, кроме "Манчестер Юнайтед" также выступал за "Ювентус", "Марсель", "Ниццу" и "Монако". После краткосрочного контракта с "Вест Хэм Юнайтед" Эвра ушел из профессионального футбола в июле 2019 года.
За свою карьеру 40-летний француз выиграл 20 трофеев, став вице-чемпионом Евро-2016.
Напомним, что в июне 2021 года профессиональный американский футболист Карл Нассиб, выступающий за команду "Las Vegas Raiders" Национальной футбольной лиги, совершил каминг-аут. 28-летний Нассиб - первый действующий игрок НФЛ, который признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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