Ильхам Алиев наградил учителей школы имени академика Зарифы Алиевой в Украине [ Редактировать ]
Фото: Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении учителей средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой города Ирпень.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии образовательных связей между Азербайджаном и Украиной были награждены следующие учителя средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой города Ирпень.
Орденом "Достлуг"
Антоненко Валентина Сергеевна
Медалью "Терегги"
Чумак Алла Михайловна
Крылач Юлия Анатольевна.