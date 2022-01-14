Североатлантический альянс принял решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО, но не устанавливал точные сроки. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Repubblica.

Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно.

По словам Столтенберга, с 2014 года обороноспособность Украины заметно выросла, а вопрос о вхождении страны в альянс будут решать 30 государств-участниц Организации Североатлантического договора.

Но Киев пока не входит в НАТО. Обязательство защищать союзников распространяется только на членов НАТО.

Ранее генсек НАТО подчеркивал, что альянс не пойдет "ни на какие компромиссы" по вопросу расширения блока на восток, и каждая страна имеет право на выбор собственного пути, а также на принятие решения о вступлении в альянс.

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Напомним, что после саммита НАТО в июле 2021 года президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет вступить в НАТО, если будет соответствовать критериям альянса.

В итоговом заявлении глав государств и правительств, участвовавших в заседании Североатлантического совета в Брюсселе говорится, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса.

Механизмом для сближения Украины и Грузии с НАТО остаются их программы национальных реформ и внедрение стандартов и принципов НАТО. Конкретные даты вступления двух стран в организацию в документе не указаны.

В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Ранее Украине предоставили статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.