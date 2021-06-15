Украина сможет вступить в НАТО, если будет соответствовать критериям альянса. В частности, решит проблему с коррупцией. Об этом на пресс-конференции НАТО в Брюсселе заявил президент США Джо Байден.

Вопрос зависит от того, будет ли она соответствовать критериям. Им все еще надо решить проблему коррупции, а также соответствовать другим критериям, чтобы попасть в план по членству в НАТО.

Американский президент отметил, что решение по членству Украины в Североатлантическом альянсе зависит не только от него, но и от других членов НАТО.

Это будет зависеть не только от меня - решим мы или нет, что Украина может стать частью НАТО. Это зависит от альянса, от того, как они (все другие члены НАТО - ред.) голосуют. Знаю одно. Они должны убедить (членов НАТО - ред.), а это нелегко.

На вопрос о том, исключает ли ситуация на Донбассе возможность вступления Украины в НАТО, Байден ответил отрицательно.

Глава Белого дома пообещал, что США сделают все возможное, чтобы "страна могла обеспечить свою физическую безопасность" еще до ее вступления в альянс.

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Пока же мы (США - ред.) будем делать все возможное, чтобы Украина оказалась в состоянии продолжать сопротивляться физической агрессии со стороны России".

В итоговом заявлении глав государств и правительств, участвовавших в заседании Североатлантического совета в Брюсселе говорится, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса.

Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса. Мы твердо поддерживаем право Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне.

Главы стран НАТО отметили, что механизмом для сближения Украины и Грузии с НАТО остаются их программы национальных реформ и внедрение стандартов и принципов НАТО. Конкретные даты вступления двух стран в организацию в документе не указаны.

"Подробности" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение саммита НАТО о готовности принять страну в военный блок, однако упрекнул альянс за отказ обозначать сроки этой перспективы.

Зеленский заявил, что хочет обсудить вопрос предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на встрече с Байденом, которая планируется в июле.

В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Ранее Украине предоставили статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.