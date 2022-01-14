Глобальну атаку на сайти держустанов невідомі вчинили сьогодні вночі. Зокрема, Кабміну, ДСНС, МЗС. Навіть інтернет-сторінка "Дії" постраждала. Ось таке повідомлення, з антиукраїнськими залякуваннями, з'явилося на сторінці Міністерства закордонних справ - українською, російською і польською мовами. Авторський стиль - брутальний. Однак до українців нападники чемно звертаються на "Ви". На сайті "Дія" - просто зазначено, що ресурс тимчасово недоступний. З додатком для смартфонів наразі все гаразд. Речник МЗС прокоментував ситуацію: зазначив, що фахівці працюють над відновленням роботи інтернет-ресурсів. Також відомо, що за справу взялася кіберполіція.