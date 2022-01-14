На сайтах держустанов хакери розмістили антиукраїнські залякування [ Редактировать ]
Глобальну атаку на сайти держустанов невідомі вчинили сьогодні вночі. Зокрема, Кабміну, ДСНС, МЗС. Навіть інтернет-сторінка "Дії" постраждала. Ось таке повідомлення, з антиукраїнськими залякуваннями, з'явилося на сторінці Міністерства закордонних справ - українською, російською і польською мовами. Авторський стиль - брутальний. Однак до українців нападники чемно звертаються на "Ви". На сайті "Дія" - просто зазначено, що ресурс тимчасово недоступний. З додатком для смартфонів наразі все гаразд. Речник МЗС прокоментував ситуацію: зазначив, що фахівці працюють над відновленням роботи інтернет-ресурсів. Також відомо, що за справу взялася кіберполіція.
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Зокрема, Кабміну, ДСНС, МЗС і навіть сторінку "Дія" в інтернеті. Ось, зокрема, таке повідомлення - з антиукраїнськими залякуваннями - з'явилося на сторінці Міністерства закордонних справ.
Зломники не змінили внутрішнього контенту сайтів. Крім того, оперативники навмисно від'єднали деякі ресурси, коли почалася цифрова атака.
Атака состоялась в ночь с 13 на 14 января, в данный момент специалисты пытаются возобновить работу сайтов
Про це виданню "Дейлі Міррор" заявив офіцер британської військової розвідки. В анонімному інтерв'ю зазначив: протистояння в мережі відповідає ідеалу гібридної війни, яку ведуть у Кремлі.
Таку думку виданню "Дейлі Міррор" висловив офіцер британської військової розвідки.