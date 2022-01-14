Петро Порошенко готовий повернутися в Україну і навіть стати перед судом. Про це п'ятий Президент повідомив журналістам чеського телеканалу "Настоящее время". Щоправда, політик висловив переконання, що за ґратами - не опиниться. Мовляв, чинній владі треба буде спочатку пояснити суспільству і довести Феміді, у чому саме полягає державна зрада Порошенка. Генпрокуратура закидає йому сприяння тероризму у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих районів Донбасу. Печерський райсуд раніше ухвалив рішення про арешт майна політика, а також про його затримання й доправлення до суду для обрання запобіжного заходу.

Петро Порошенко, президент України (2014-2019 рр.):