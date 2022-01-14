В Киеве полиция задержала 37-летнего педофила, который причастен ко многим преступлениям с детьми. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, задержанный забрал домой и изнасиловал 5-летнюю девочку - дочь своих знакомых. Правоохранители задержали злоумышленника.

Дома у мужчины обнаружили доказательства 14 преступных деяний. В частности, это запись видео с детской порнографией и ее сбыт. Кроме того, стало известно о его участии в торговли детьми.

Злоумышленнику грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, что накануне в Голосеевском районе Киева мужчина насмерть забил родную мать разводным ключом. Ему грозит до 15 лет в тюрьме.

Читайте также, в Херсонской области уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку. По дикому стечению обстоятельств оказалось, что это сожитель ее бабушки, полицейские всю ночь искали ребенка: прочесывали улицы населенного пункта и перекрыли дороги между близлежащими селами.

Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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