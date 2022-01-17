В Індії фіксують суттєвий приріст інфікованих коронавірусом [ Редактировать ]
Суттєвий приріст інфікованих ковідом фіксують в Індії. Понад 270 тисяч заражень за останню добу.
Експерти пов'язують сплеск захворюваності з індуїстськими святами, які відбуваються в країні.
Зокрема, у п'ятницю тамтешні жителі традиційно масово занурювалися в річку. Торік спалах заражень стався саме цього періоду.
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