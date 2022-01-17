В Украине ухудшаются показатели с заболеваемостью коронавирусом. По прогнозам, в ближайшие недели ожидают дальнейший рост новых случаев.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского 17 января, сообщает пресс-служба главы государства.

По информации Кабинета Министров, на прошлой неделе наблюдалось стремительное увеличение количества новых больных COVID-19. Сообщают, что за прошлую неделю количество новых случаев возросло по сравнению 55 тыс. против 28 тыс. позапрошлого. Число активных больных увеличилось до 105 тыс. (с 93 тыс. человек неделей ранее). Госпитализировано около 11 тыс. осей.

"Из-за превышения коэффициента выявленных больных две области сейчас находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности: Ивано-Франковская и Сумская. Остальные области Украины - в "желтой" зоне", - отметили в пресс-центре ОП.

В Офисе президента подчеркивают, по прогнозам, ожидается дальнейший рост количества больных. Это они объясняют тенденцией роста заболеваемости в европейских странах.

Читайте также, уже в январе в Украине может начаться рост случаев коронавируса. Ухудшение эпидситуации уже наблюдается в двух областях, в настоящее время нельзя определить регионы, в которых начнется вспышка коронавируса.

Кроме того, через 20 минут после того, как коронавирус попадает в воздух, он теряет 90% способности кого-то заразить. Уже в первые 5 секунд при небольшой влажности она падает на 54%, при этом температура воздуха неважна.

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