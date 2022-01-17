Загалом в Україні сплеск псевдомінувань. Минулого тижня лише за одну добу - в Києві, Харкові та Одесі - вибухівку шукали в шести сотнях будівель. Переважно в ТРЦ, закладах освіти та судах.

Сьогодні ж анонім уже вчетверте повідомив про нібито замінування всіх шкіл у Черкасах. Зранку поліція учнів терміново евакуювала, і тепер діти змушені навчатися вдома.

Щоб укотре не зривати освітній процес - школярів до кінця тижня перевели на дистанційку. Таке рішення ухвалив міський департамент освіти.

Зоя Вовк, пресофіцер ГУ Нацполіції в Черкаській області:

Скільки б повідомлень не надходило, якого б характеру вони не були - все одно перевірка буде проводитись в тому числі й з евакуацією. Не забуваймо, в країні іде війна і повідомлення такого роду треба перевіряти.

Анастасія Чубіна, заступниця міського голови Черкас: