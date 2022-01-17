Сплеск псевдомінувань в Україні: вибухівку шукали в шести сотнях будівель [ Редактировать ]
Загалом в Україні сплеск псевдомінувань. Минулого тижня лише за одну добу - в Києві, Харкові та Одесі - вибухівку шукали в шести сотнях будівель. Переважно в ТРЦ, закладах освіти та судах.
Сьогодні ж анонім уже вчетверте повідомив про нібито замінування всіх шкіл у Черкасах. Зранку поліція учнів терміново евакуювала, і тепер діти змушені навчатися вдома.
Щоб укотре не зривати освітній процес - школярів до кінця тижня перевели на дистанційку. Таке рішення ухвалив міський департамент освіти.
Зоя Вовк, пресофіцер ГУ Нацполіції в Черкаській області:
Скільки б повідомлень не надходило, якого б характеру вони не були - все одно перевірка буде проводитись в тому числі й з евакуацією. Не забуваймо, в країні іде війна і повідомлення такого роду треба перевіряти.
Анастасія Чубіна, заступниця міського голови Черкас:
Департамент освіти буде рекомендувати закладам загальної-середньої освіти перейти на дистанційну форму навчання поки, що до кінця тижня. Простіше і спокійніше буде і дітям, і батькам тому, що буде все відлажено. Ми до кінця тижня відпустимо харчувальників і думаю, що до кінця тижня ми будемо мати якусь стабільну ситуацію.
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