8 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні - МОЗ [ Редактировать ]
Понад 8 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби.
188 пацієнтів померли, одужали - майже 6 тисяч людей.
Найбільше інфікувань у Києві, на Львіщині та Харківщині - повідомили у МОЗі.
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