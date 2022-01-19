В Пекине на зимней Олимпиаде-2022 пройдут соревнования в 15 дисциплинах, среди которых семь новых.

В соревнованиях примут участия спортсмены из 95 стран мира, будет разыграно 109 комплектов медалей.

Новые соревнования:

женские одиночные соревнования по бобслею,

мужские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр,

женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр,

смешанная эстафета в шорт-треке,

смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике,

прыжки на лыжах с трамплина,

сноуборд-кросс.

Виды спорта

Бобслей

Комплекты медалей - 4

Виды соревнований:

двойки (мужчины, женщины);

четверки (мужчины);

монобоб впервые в программе Олимпиады (женщины).

Биатлон

Комплекты медалей - 11

Виды соревнований:

спринт (мужчины, женщины);

гонка преследования (мужчины, женщины);

индивидуальные гонки (мужчины, женщины);

масс-старт (мужчины, женщины);

эстафета (мужчины, женщины);

смешанная эстафета.

Горнолыжный спорт

Комплекты медалей - 11

Виды соревнований:

скоростной спуск (мужчины, женщины);

супергигант (мужчины, женщины);

гигантский слалом (мужчины, женщины);

слалом (мужчины, женщины);

комбинация (мужчины, женщины);

командные соревнования.

Керлинг

Комплекты медалей - 3

Виды соревнований:

мужские команды;

женские команды;

смешанные пары.

Конькобежный спорт

Комплекты медалей - 14

Виды соревнований:

500 м (мужчины, женщины);

1000 м (мужчины, женщины);

1500 м (мужчины, женщины);

300 м (женщины);

5000 м (мужчины, женщины);

10000 м (мужчины, женщины);

масс-старт (мужчины, женщины);

командные гонки (мужчины, женщины).

Шорт-трек

Комплекты медалей - 9

Виды соревнований:

500 м (мужчины, женщины);

1000 м (мужчины, женщины);

1500 м (мужчины, женщины);

эстафета 5000 м (мужчины, женщины);

2000 м впервые в программе Олимпиады (смешанная эстафета).

Лыжное двоеборье

Комплекты медалей - 3

Виды соревнований:

нормальный трамплин/10 км - личный зачет (мужчины);

большой трамплин/10 км - личный зачет (мужчины);

эстафета - большой трамплин /4 по 5 км (мужчины).

Лыжные гонки

Комплекты медалей - 12

Виды соревнований:

15 км с раздельным стартом классическим стилем (мужчины);

индивидуальный спринт вольным стилем (мужчины, женщины);

командный спринт классическим стилем (мужчины, женщины);

скиатлон 15 км+15 км (мужчины);

50 км масс-старт вольным стилем (мужчины);

эстафета 4 по 10 км (мужчины, женщины);

10 км с раздельным стартом классическим стилем (женщины);

скиатлон 7,5 км + 7,5 км (женщины);

30 км масс-старт вольным стилем (женщины).

Прыжки с трамплина

Комплекты медалей - 5

Виды соревнований:

индивидуальный турнир на трамплине К95 (мужчины, женщины);

индивидуальный турнир на трамплине К125 (мужчины);

командные соревнования (мужчины);

смешанные командные соревнования.

Санный спорт

Комплекты медалей - 4

Виды соревнований:

одноместные сани (мужчины, женщины);

двухместные сани (мужчины);

командная эстафета.

Скелетон

Комплекты медалей - 2

Виды соревнований:

среди мужчин;

среди женщин.

Сноуборд

Комплекты медалей - 11

Виды соревнований:

слоупстайл (мужчины, женщины);

биг-эйр (мужчины, женщины);

борд-кросс (мужчины, женщины);

хафпайп (мужчины, женщины);

параллельный гигантский слалом (мужчины, женщины);

смешанные командные соревнования по борд-кроссу - впервые в программе Олимпиады.

Фигурное катание

Комплекты медалей - 5

Виды соревнований:

мужское одиночное соревнование;

женское одиночное соревнование;

парное катание;

командное соревнование;

танцы на льду.

Фристайл

Комплекты медалей - 13

Виды соревнований:

могул (мужчины, женщины);

акробатика впервые в программе Олимпиады в смешанных соревнованиях (мужчины, женщины);

ски-кросс (мужчины, женщины);

хафпайп (мужчины, женщины);

слоупстайл (мужчины, женщины);

биг-эйр впервые в программе Олимпиады (мужчины, женщины);

Хоккей

Комплекты медалей - 2

Виды соревнований:

среди мужчин;

среди женщин.

Напомним, что США и Австралия уже объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине.

Как сообщали "Подробности", украинская Олимпийская сборная привезла из Токио 19 медалей: 12 бронзовых, 6 серебряных и 1 золотую.

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