Олимпиада-2022: в каких видах спорта пройдут соревнования [ Редактировать ]
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В Пекине на зимней Олимпиаде-2022 пройдут соревнования в 15 дисциплинах, среди которых семь новых.
В соревнованиях примут участия спортсмены из 95 стран мира, будет разыграно 109 комплектов медалей.
Новые соревнования:
- женские одиночные соревнования по бобслею,
- мужские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр,
- женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр,
- смешанная эстафета в шорт-треке,
- смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике,
- прыжки на лыжах с трамплина,
- сноуборд-кросс.
Виды спорта
- Комплекты медалей - 4
Виды соревнований:
- двойки (мужчины, женщины);
- четверки (мужчины);
- монобоб впервые в программе Олимпиады (женщины).
- Комплекты медалей - 11
Виды соревнований:
- спринт (мужчины, женщины);
- гонка преследования (мужчины, женщины);
- индивидуальные гонки (мужчины, женщины);
- масс-старт (мужчины, женщины);
- эстафета (мужчины, женщины);
- смешанная эстафета.
- Комплекты медалей - 11
Виды соревнований:
- скоростной спуск (мужчины, женщины);
- супергигант (мужчины, женщины);
- гигантский слалом (мужчины, женщины);
- слалом (мужчины, женщины);
- комбинация (мужчины, женщины);
- командные соревнования.
- Комплекты медалей - 3
Виды соревнований:
- мужские команды;
- женские команды;
- смешанные пары.
- Комплекты медалей - 14
Виды соревнований:
- 500 м (мужчины, женщины);
- 1000 м (мужчины, женщины);
- 1500 м (мужчины, женщины);
- 300 м (женщины);
- 5000 м (мужчины, женщины);
- 10000 м (мужчины, женщины);
- масс-старт (мужчины, женщины);
- командные гонки (мужчины, женщины).
- Комплекты медалей - 9
Виды соревнований:
- 500 м (мужчины, женщины);
- 1000 м (мужчины, женщины);
- 1500 м (мужчины, женщины);
- эстафета 5000 м (мужчины, женщины);
- 2000 м впервые в программе Олимпиады (смешанная эстафета).
- Комплекты медалей - 3
Виды соревнований:
- нормальный трамплин/10 км - личный зачет (мужчины);
- большой трамплин/10 км - личный зачет (мужчины);
- эстафета - большой трамплин /4 по 5 км (мужчины).
- Комплекты медалей - 12
Виды соревнований:
- 15 км с раздельным стартом классическим стилем (мужчины);
- индивидуальный спринт вольным стилем (мужчины, женщины);
- командный спринт классическим стилем (мужчины, женщины);
- скиатлон 15 км+15 км (мужчины);
- 50 км масс-старт вольным стилем (мужчины);
- эстафета 4 по 10 км (мужчины, женщины);
- 10 км с раздельным стартом классическим стилем (женщины);
- скиатлон 7,5 км + 7,5 км (женщины);
- 30 км масс-старт вольным стилем (женщины).
- Комплекты медалей - 5
Виды соревнований:
- индивидуальный турнир на трамплине К95 (мужчины, женщины);
- индивидуальный турнир на трамплине К125 (мужчины);
- командные соревнования (мужчины);
- смешанные командные соревнования.
- Комплекты медалей - 4
Виды соревнований:
- одноместные сани (мужчины, женщины);
- двухместные сани (мужчины);
- командная эстафета.
- Комплекты медалей - 2
Виды соревнований:
- среди мужчин;
- среди женщин.
- Комплекты медалей - 11
Виды соревнований:
- слоупстайл (мужчины, женщины);
- биг-эйр (мужчины, женщины);
- борд-кросс (мужчины, женщины);
- хафпайп (мужчины, женщины);
- параллельный гигантский слалом (мужчины, женщины);
- смешанные командные соревнования по борд-кроссу - впервые в программе Олимпиады.
- Комплекты медалей - 5
Виды соревнований:
- мужское одиночное соревнование;
- женское одиночное соревнование;
- парное катание;
- командное соревнование;
- танцы на льду.
- Комплекты медалей - 13
Виды соревнований:
- могул (мужчины, женщины);
- акробатика впервые в программе Олимпиады в смешанных соревнованиях (мужчины, женщины);
- ски-кросс (мужчины, женщины);
- хафпайп (мужчины, женщины);
- слоупстайл (мужчины, женщины);
- биг-эйр впервые в программе Олимпиады (мужчины, женщины);
- Комплекты медалей - 2
Виды соревнований:
- среди мужчин;
- среди женщин.
Напомним, что США и Австралия уже объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине.
Как сообщали "Подробности", украинская Олимпийская сборная привезла из Токио 19 медалей: 12 бронзовых, 6 серебряных и 1 золотую.
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