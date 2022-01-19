Майже половину населення світу імунізували проти COVID-19 [ Редактировать ]
Майже половину населення світу імунізували проти COVID-19. Таке заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там наголосили - йдеться про людей, які отримали дві дози вакцини. Попри це, у ВООЗ зазначили - частка щеплених у різних частинах світу надто відрізняється. Наприклад, у країнах Африки загальний рівень імунізації населення становить лише сім відсотків.
по теме
В Украине продолжают расти темпы вакцинации от коронавируса
Таке заявив спеціальний представник ВООЗ із питань Covid-19 - Девід Набарро. На його думку, нинішній сплеск інфікувань штамом "Омікрон" у Сполученому Королівстві може стати останнім.
Пацієнти з COVID-штамом "Омікрон" переважно скаржаться на нежить, головний біль і втому. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Про це сьогодні йшлося на селекторній нараді за участі президента. Додаткове щеплення роблять літнім людям і тим, хто має хронічні недуги.
Израиль готовится к вакцинации от коронавируса детей младше пяти лет, начиная с 6-месячного возраста