Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказала о том, чем штамм "Омикрона" отличается от других мутаций коронавируса. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Так, он отметил, что у этого варианта коронавируса значительно короче инкубационный период.

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Чем "Омикрон" отличается от других вариантов коронавируса?

В частности, у этого штамма:

значительно более короткий инкубационный период, по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней, передается в 7 раз быстрее, по сравнению с ранее циркулирующим штаммом "Дельта";

человек, заболевший, может быть заразным (т.е. инфицировать других) уже в первые сутки после инфицирования;

значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для "Дельты"), но авторы проведенных исследований отмечают, что боль в горле нельзя считать специфической именно для симптома "Омикрона";

по сравнению с предыдущими штаммами, "Омикроном" начали чаще болеть дети.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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