Важные отличия "Омикрона" от других штаммов: в Минздраве раскрыли детали [ Редактировать ]
Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказала о том, чем штамм "Омикрона" отличается от других мутаций коронавируса. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Так, он отметил, что у этого варианта коронавируса значительно короче инкубационный период.
Чем "Омикрон" отличается от других вариантов коронавируса?
В частности, у этого штамма:
- значительно более короткий инкубационный период, по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней, передается в 7 раз быстрее, по сравнению с ранее циркулирующим штаммом "Дельта";
- человек, заболевший, может быть заразным (т.е. инфицировать других) уже в первые сутки после инфицирования;
- значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для "Дельты"), но авторы проведенных исследований отмечают, что боль в горле нельзя считать специфической именно для симптома "Омикрона";
- по сравнению с предыдущими штаммами, "Омикроном" начали чаще болеть дети.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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