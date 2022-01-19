"Омикрон" обнаружен в 8 регионах Украины [ Редактировать ]
В среду, 19 января, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о распространении нового штамма коронавируса "Омикрон" в Украине.
ПО его словам, в Украине подтверждено наличие варианта "Омикрон" вируса SARS-CoV-2 в 8 регионах.
Речь идет о таких регионах:
- Киев,
- Днепропетровская,
- Житомирская,
- Киевская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Тернопольская,
- Львовская области.
Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
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