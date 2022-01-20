В Черновицкой области учреждения образования "разошлись по домам" [ Редактировать ]
В Черновицкой области приняли решение с 21 января 2022 года отправить все школы на дистанционное обучение в связи с ухудшением эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.
Такое рещение приняла комиссия по техногенно-эпидемиологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что за минувщие сутки в Черновицкой области было подтверждено 694 случая заражения коронавирусом, хотя еще неделю назад суточное количество COVID было вдвое меньше. По состоянию на 17 января в области коронавирусом болели 66 учеников и 26 работников школ.
Читайте также, в Киеве школам рекомендовали не возобновлять занятия в классах, а продолжить режим дистанционного обучения. Хотя многие дети переносят болезнь бессимптомно, но могут заражать окружающих.
Кроме того, в "оранжевой" зоне карантина находятся пять областей. Особенно критичная ситуация в Ивано-Франковской области, сразу три показателя Минздрава относительно распространения COVID являются критическими в Ивано-Франковской области.
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