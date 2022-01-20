В городе Львов планируют отправить учеников с 5 по 11 класс на дистанционное обучение. Об этом сообщает издание Дивись.Info.

Из-за стремительного распространения коронавируса среди детей - будет направлено обращение к организаторам масштабных событий с просьбой перенести все мероприятия.

Мы будем предлагать завтра на комиссию ТЭБ и ЧС переход с понедельника на две недели на дистанционное обучение учеников старшей школы. Также предлагаем перевести на дистанционку секции, кружки, художественные школы.

Отмечается, что в "Охматдете" количество инфицированных COVID-19 детей возросло с 30 до 70%. Такая статистика наблюдается только за последние 5 дней.

Читайте также, в Черновицкой области приняли решение с 21 января 2022 года отправить все школы на дистанционное обучение в связи с ухудшением эпидемической ситуации в регионе.

Кроме того, в Киеве школам рекомендовали не возобновлять занятия в классах, а продолжить режим дистанционного обучения. Хотя многие дети переносят болезнь бессимптомно, но могут заражать окружающих.

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