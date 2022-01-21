Іноземні туристи знайомитимуться з культурою України навіть на Антарктиді. Адже там на станції "Академік Вернадський" встановлять інсталяцію української хати. Подробиці дивіться в сюжеті Лариси Золотарюк.

Перше, що впадає в око туристам, які підпливають до острова Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", - це вже виведений із експлуатації паливний бак. Саме його бачать чотири тисячі туристів, які щороку приїжджають сюди під час антарктичного літа. Він потрапляє на більшість світлин, які залишаються на спомин про подорож до Антарктиди.

Юрій Отруба, учасник шести українських антарктичних експедицій:

Тому виникла ось така ідея. Як би можна було зробити для того, щоб вона, скажем так, нарядити дану будівлю.

Десятеро людей - концептологи, архітектори, конструктори, інженери - впродовж трьох місяців розробляли модель. Каркас виконаний із труб із нержавіючої сталі. Додаткову міцність забезпечать троси, якими буде укріплена конструкція. Інсталяцію створили з огляду на екстремальні погодні умови, обмежені ресурси на станції, а також довгу дорогу на криголамі до Антарктиди.

Слава Балбек, архітектор, автор ідеї арт-інсталяції:

Там погодні умови колосальні. Ну там навантаження 150 метрів в секунду. Може бути вітер. Там мінус 30 може бути. Там дійсно обледеніння може бути. Там 4 тисячі пінгвінів проживає на тому частині Антарктиди. Вони все намагаються розібрати на такі запчастинки маленькі. Зробити собі гніздечка.

Для наших дослідників такий проєкт - живий спогад про дім. Для туристів - можливість познайомитися з Україною. Навколо будинку можна буде прогулятися та побачити цікавинки про Україну. Адже на стінах інсталяції розмістять борди з фактами про Україну, саму станцію та символічними предметами на кшталт грудки чорнозему чи елементів вишиванки.

Юрій Отруба, учасник шести українських антарктичних експедицій:

Ми знаходимося довгий період, це більше 12 місяців, від своєї рідної неньки-України. І нагадувати іменно от Дім. Спогади. Про тот побут і про ті пейзажи домівки рідної неньки.

Уже наступного тижня на криголамі "Ноосфера" конструкцію відправлять до Антарктиди. Деталі будуть промарковані та скомпоновані за секціями, щоб інсталяцію можна було легко скласти за інструкцією.

Дмитро Зінов'єв, головний конструктор проєкту:

Хлопці вийдуть з порта Одеси і десь більше місяця будуть йти до Антарктиди. А далі там вже буде розгрузка і монтаж на місці.

Складатимуть інсталяцію учасники 27-ої української антарктичної експедиції.