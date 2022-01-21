По состоянию на пятницу, 21 января, в Украине расширилась "оранжевая" зона карантина. Сейчас в ней находятся 8 областей. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

В "оранжевой" зоне находятся следующие области:

Ивано-Франковская - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),

Ривненская - критический показатель новых случаев,

Сумская - критический показатель новых случаев,

Черновицкая - критический показатель новых случаев,

Львовская - критическая динамика госпитализаций,

Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев,

Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев,

Черниговская - критический коэффициент выявления новых случаев.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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