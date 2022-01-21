"Оранжевая" зона каранатина расширилась (список) [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 21 января, в Украине расширилась "оранжевая" зона карантина. Сейчас в ней находятся 8 областей. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
В "оранжевой" зоне находятся следующие области:
- Ивано-Франковская - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
- Ривненская - критический показатель новых случаев,
- Сумская - критический показатель новых случаев,
- Черновицкая - критический показатель новых случаев,
- Львовская - критическая динамика госпитализаций,
- Тернопольская - критический коэффициент выявления новых случаев,
- Житомирская - критический коэффициент выявления новых случаев,
- Черниговская - критический коэффициент выявления новых случаев.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.
Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 17 января, Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине
Этот уровень соответствует зеленому уровню эпидопасности
За минувшие сутки, 20 января, в Украине вакцинировали от коронавируса более 86 тысяч человек
Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы
Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказала о том, чем штамм "Омикрона" отличается от других мутаций коронавируса