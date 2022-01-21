Сервис коротких видеороликов TikTok собирается вводить платные подписки для монетизации контента. Об этом сообщает портал 9to5mac.

В настоящее время TikTok имеет собственный алгоритм рекомендаций страницы "Для вас", который предоставляет пользователям контент, не требуя от них никаких внесений.

Отмечается, что в настоящее время остается неизвестным когда именно компания решит расширить тестирование платных подписок, или же даже предоставить доступ к ним другим пользователям. В сервисе доступны только монеты - внутренняя валюта, которая позволяет приобрести подарок авторам контента. Также еще с октября 2021 года TikTok тестирует и функцию донатов среди блогеров.

Читайте также, в соцсети TikTok меняют алгоритм просмотра видеороликов, чтобы избежать дублирования материалов с одинаковым содержанием. Это приносило вред здоровью пользователям, которые могли наблюдать одновременно и в большом количестве видео, в частности, об экстремальных диетах и одиночестве.

Кроме того, на этой неделе TikTok достиг важной вехи – сервис для обмена видео, принадлежащий ByteDance, теперь обладает 1 миллиардом активных пользователей в месяц. Корни TikTok восходят к концу 2016 года, когда ByteDance запустила в Китае короткое видео-приложение под названием A.me.