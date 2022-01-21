Невтішні прогнози щодо розвитку вітчизняної економіки - роблять експерти. Якщо коротко - навіть за умови збільшення доходів населення - цей позитив перекреслить інфляція. На скільки подорожчають товари та яка ситуація на сьогодні - дізнавалися наші кореспонденти на прикладі Одеси.

Одеситка Лариса Астрахович працює санітаркою в державній лікарні. Отримавши п'ять тисяч гривень зарплати - половину одразу віддала за комірне, із тим, що лишилося пішла на ринок і… оторопіла від цін.

Лариса Астрахович, жителька Одеси:

Капуста подорожала с пяти гривен до двадцати, морковка - с двенадцати тоже до двадцати, буряк.. Сейчас сделать борщ - он у нас золотой, хотя без мяса!

Торік жінці підвищили зарплату: на цілих двісті гривень. Але цього року на нове покращення пані Лариса навіть не сподівається.

Лариса Астрахович, жителька Одеси:

То, что они добавят - пусть они возьмут себе на здоровье: вот эти копейки, что они нам добавляют. Цены - не соответствуют нашему прожиточному минимуму!

Лише за офіційними даними, на Одещині в півтора раза подорожчала олія, на сімнадцять відсотків - хліб, на третину - цукор. Уже не кажучи - про м'ясо, овочі й крупи. Продавчиня Любов Ахмедова каже: потроху ціни зростатимуть щотижня.

Любов Ахмедова, продавчиня:

Люди обнищали. Если вечером люди ходят по рынку - вот яблоки выбрасывают там - они стоят и обрезают! Это что жизнь для пенсионера?

Головна причина інфляції, кажуть експерти, ціни на газ, бо виробники автоматично закладають їх у собівартість продуктів. Ба більше: у травні Україна взагалі припинить будь-які тарифні ліміти!

Валерій Песецький, заступник директора Українського центру соціальної аналітики:

На сегодняшний день Германия по прямому контакту с "Газпромом" газ получает по триста долларов за тысячу кубов, Италия - триста пятьдесят. Знаете, сколько платим мы на сегодняшний день? Тысячу двести! Ну и при таком росте какова, как вы думаете, будет цена на продукты питания?

Без оптимізму дивляться на економіку і в НБУ. Напередодні там погіршили прогноз інфляції - із п'яти відсотків до семи цілих, семи десятих. Тож якщо деякі роботодавці й підвищать зарплату працівникам - це зростання, імовірно, буде нівельоване.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Но я вам хочу сказать, как человек, имеющий прямое отношение к бизнесу: очень немногие из сферы бизнеса нашей страны смогут себе позволить такую роскошь, как повышение зарплаты. Потому что бизнес и так страдает от повышенных расходов на коммунальные услуги и еще повышать зарплаты - нужно ж где-то покрывать эти расходы, да? А покрывать их в условиях тотального обнищания населения - их неоткуда. Потому что государство не стимулирует развитие малого и среднего бизнеса.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "опозиційна платформа - За життя":

Хотим мы или не хотим, но к свободно конвертируемой валюте - гривна в этом году упадет, потому что два года она уже подряд сдерживается, искусственно сдерживается. Искусственно сдерживается, прежде всего, вливаниями Международного валютного фонда, поэтому только будет задержка кредита или транш будет не такой, какой мы для себя его обозначаем или который мы ожидали - гривна сразу, к сожалению, полетит вверх, а зарплаты у нас в гривнах - и это будет та часть инфляции, о которой не говорит сегодня Национальный банк.

Окрім того, у своїх прогнозах експерти вказують на ще один важливий нюанс: на ситуацію погано впливають постійні чутки про можливе вторгнення Росії. І це - відлякує інвесторів.