Североатлантический альянс (НАТО) усиливает присутствие в странах Восточной Европы из-за действий России по наращиванию войск возле украинской границы. Об этом сообщается на сайте НАТО.

В частности, будут переброшены военные корабли и истребители.

Страны НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и перебрасывают дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы.

Меры направлены на укрепление союзников на фоне наращивания военного присутствия России в Украине и возле нее.

Кто и куда перебрасывает войска:

Дания - направит фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО в Литве;

Испания - направит корабли для усиления военно-морских сил НАТО. Рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию;

Франция - готова направить войска в Румынию;

Нидерланды - в апреле отправят два истребителя F-35 в Болгарию. Переведут один корабль и наземные подразделения в резерв сил реагирования НАТО;

США - рассматривают возможность увеличения военного присутствия на восточном фланге НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил:

Я приветствую союзников, которые предоставляют дополнительные силы в НАТО. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны.

Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.

Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.

Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.

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