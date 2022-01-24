НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе из-за России [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Североатлантический альянс (НАТО) усиливает присутствие в странах Восточной Европы из-за действий России по наращиванию войск возле украинской границы. Об этом сообщается на сайте НАТО.
В частности, будут переброшены военные корабли и истребители.
Страны НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и перебрасывают дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы.
Меры направлены на укрепление союзников на фоне наращивания военного присутствия России в Украине и возле нее.
Кто и куда перебрасывает войска:
- Дания - направит фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО в Литве;
- Испания - направит корабли для усиления военно-морских сил НАТО. Рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию;
- Франция - готова направить войска в Румынию;
- Нидерланды - в апреле отправят два истребителя F-35 в Болгарию. Переведут один корабль и наземные подразделения в резерв сил реагирования НАТО;
- США - рассматривают возможность увеличения военного присутствия на восточном фланге НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил:
Я приветствую союзников, которые предоставляют дополнительные силы в НАТО. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны.
Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.
Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.
Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.
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