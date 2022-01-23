Канцлер ФРГ Шольц сделал заявление о вступлении новых стран в НАТО [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба правительства ФРГ
НАТО не может гарантировать нерасширение, но вступления новых стран Восточной Европы в альянс "нет в повестке дня". Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование (гарантии о нерасширении НАТО - ред.) со стороны России? Такой гарантии не может быть... Мы все знаем, что трансатлантический оборонный альянс необходим. Будучи демократическими странами, мы объединяем в рамках НАТО наши интересы в сфере безопасности.
Напомним, что после саммита НАТО в июле 2021 года президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет вступить в НАТО, если будет соответствовать критериям альянса.
В итоговом заявлении глав государств и правительств, участвовавших в заседании Североатлантического совета в Брюсселе говорится, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса.
Механизмом для сближения Украины и Грузии с НАТО остаются их программы национальных реформ и внедрение стандартов и принципов НАТО. Конкретные даты вступления двух стран в организацию в документе не указаны.
В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Ранее Украине предоставили статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что президент США Джо Байден исключил скорое вступление Украины в НАТО.
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