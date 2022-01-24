В понедельник, 24 января, в России заявили, что примут "адекватные меры реагирования" в случае переброски военных сил США в Прибалтику и Восточную Европу. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщают "РИА Новости".

Россияне обвиняют США в "нагнетании ситуации". По его словам, США "раскачивают" ситуацию.

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Глава комитета Госдумы заявил:

Для нас - это, конечно, тревожная информация. Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз.

Напомним, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.

А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.

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