В Германии парень устроил стрельбу в университете и погиб [ Редактировать ]
На юго-западе Германии произошла стрельба в университете Гейдельберга. В результате инцидента есть раненые. Об этом сообщает местное издание heidelberg24.de.
Сообщается, что молодой человек открыл огонь из длинноствольного оружия прямо в лекционном зале и ранил несколько человек. В настоящее время территорию оцепила полиция, в операции задействован спецназ и вертолет.
По уточненным данным, нападавший действовал в одиночку. Известно, что он погиб. Как пишет немецкая газета Bild, после нескольких выстрелов парень направил оружие на себя и нажал на курок. Других деталей пока нет.
Напомним, что под Киевом произошла стрельба в ресторане. К счастью, никто не пострадал. Также мы писали о том, что в курортном селе Поляница, мужчина из Киева устроил стрельбу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Возле Буковеля, в курортном селе Поляница, мужчина из Киева устроил стрельбу
В понедельник утром, 24 января, в Киеве под Верховной Радой началась акция протеста
Високотехнологічне шоу дозволяє відвідувачам взаємодіяти з Моною Лізою, перефарбувати "Таємну вечерю" і загубитися серед планет всесвіту генія доби Відродження Леонардо да Вінчі.
Спершу з'ясувати стосунки намагалися кулаками. Та коли сили забракло, один з учасників - кілька разів вистрелив у бік опонентів. Двоє людей зазнали поранень.
В пятницу, 21 января, в Днепропетровской области в районе Кривого Рога зафиксировали землетрясение