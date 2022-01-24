На юго-западе Германии произошла стрельба в университете Гейдельберга. В результате инцидента есть раненые. Об этом сообщает местное издание heidelberg24.de.

Сообщается, что молодой человек открыл огонь из длинноствольного оружия прямо в лекционном зале и ранил несколько человек. В настоящее время территорию оцепила полиция, в операции задействован спецназ и вертолет.

По уточненным данным, нападавший действовал в одиночку. Известно, что он погиб. Как пишет немецкая газета Bild, после нескольких выстрелов парень направил оружие на себя и нажал на курок. Других деталей пока нет.

Напомним, что под Киевом произошла стрельба в ресторане. К счастью, никто не пострадал. Также мы писали о том, что в курортном селе Поляница, мужчина из Киева устроил стрельбу.

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