Во вторник, 25 января, Верховная Рада возвращается с месячных каникул. О том, что будут рассматривать депутаты говорится в повестке дня Рады.

Так, в первый рабочий день они подготовят обращение к международным организациям (6543) из-за роста военной угрозы со стороны России. Соответствующий проект постановления №6543 запланирован к рассмотрению пятым вопросом.

До этого парламентарии планируют разблокировать подписание главой Рады и президентом законов "об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" (№ 5572).

Будут рассмотрены такие законопроекты:

(6322) о создании ВСК ВРУ по вопросам проверки возможных фактов нарушения Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека присяги;

(6199) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения положений по поводу совершения нотариальных и регистрационных действий в процессе приобретения прав на земельные участки;

(5490) о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно полномочий высших специализированных судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях;

(6287) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования развития украинского книгоиздания и книгораспространения;

(6528) о совершенствовании электронной формы документооборота в Верховной Раде;

(4278) о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях);

(4279) о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно налогообложения таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях и порядка их декларирования);

(6084) о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок;

2683, 2683-2, 2683-3 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении;

(3637) "о виртуальных активах" с предложениями президента Украины;

(5723) о общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022 - 2026 годы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отметим, что Госсекретарь США Энтони Блинкен остался доволен своим визитом в Киев, назвав поездку продуктивной.

Напомним, Блинкен сделал заявление об агрессии России против Украины. Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.

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