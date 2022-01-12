Таиланд вводит сбор с иностранных туристов [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Власти Таиланда с апреля 2022 года намерены ввести сбор в размере 300 батов ($9 - ред.) с иностранных туристов. Об этом заявила пресс-секретарь правительства Королевства Тханакон Бунконгванчан, передает Bangkok Post.
Туристический сбор будет включен в стоимость авиабилетов. Также власти рассматривают вопрос введения сбора для туристов, прибывающих наземным транспортом.
Эти деньги пойдут в туристический фонд, который создадут на случай чрезвычайных ситуаций, развитие туристических направлений и страхование туристов.
Министерство туризма и спорта Таиланда ожидает рост доходов от туризма до$38-53 млрд. В планах правительства привлечь в страну в 2022 году от 5 до 15 млн иностранных туристов.
Как сообщали "Подробности", в мае 2021 года власти Таиланда планировали ввести туристический сбор с января 2022 года.
Напомним, что в Таиланде с Нового года открыли знаменитый пляж с белым песком Майя Бэй.
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