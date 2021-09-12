Врачи связали употребление марихуаны с инфарктами у молодежи [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Употребление марихуаны может увеличить риск сердечного приступа у взрослых людей в возрасте до 45 лет. К такому выводу пришли канадские ученые, исследование которых опубликовано в Canadian Medical Association Journal.
Исследователи собрали данные, свидетельствующие о том, что курильщики каннабиса в два раза чаще страдали от сердечных приступов (инфаркта миокарда), и эта связь была более явной у тех, кто употребляет чаще.
Медики изучили данные анкетирования, проведенного американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в котором приняли участие более 33 тысячи взрослых людей в возрасте 18-44 лет.
17% опрошенных признались, что употребляли марихуану в течение последних 30 дней. Сердечный приступ был зарегистрирован у 1,3% (61 из 4610) употреблявших наркотики и 0,8% (240 из 28 563) не употреблявших.
Марихуану чаще употребляли мужчины, при этом они зачастую пили алкоголь, что, возможно, также повышает риски для сердечно-сосудистой системы.
Полученные результаты подтверждают данные предыдущих исследований о связи между частым употреблением марихуаны и инфарктом миокарда у пациентов кардиологических отделений.
Целью исследования канадцев не было выяснить эффект, который оказывает на сердце наркотик. Вместе с тем анализ сделанных ранее наблюдений позволяет утверждать, что каннабис вызывает аритмию, увеличивая доступ кислорода к сердцу. Возможен и обратный эффект. Такие смены в "поставках" кислорода заканчиваются созданием условий, ведущих к возникновению сердечных приступов.
Как сообщали "Подробности", употребление марихуаны также приводит к ухудшению зрения. Это связано как с воздействием марихуаны на мозг, так и с обезболивающим эффектом, из-за которого снижается частота моргания и пересыхают глаза.
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