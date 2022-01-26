Wizz Air отменяет рейсы из Украины [ Редактировать ]
Авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы из Одессы в Абу-Даби и перенесла возобновление нескольких рейсов из Харькова и одного из Львова. Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.
Дочерняя авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi должна была начать выполнять рейсы по маршруту Одесса – Абу-Даби с октября 2020 года, но дату переносили несколько раз вплоть до начала октября 2021 года.
Одно время билеты на это направление продавали от 249 грн в одну сторону. Впоследствии рейсы в Абу-Даби отменили до февраля, затем до марта, а теперь маршрут отменен полностью. Сейчас направление Одесса – Абу-Даби отсутствует в поиске на сайте авиакомпании.
Кроме того, авиакомпания перенесла дату возобновления нескольких рейсов из Украины.
Так, рейсы из Харькова в Рим и Вену, а также из Львова в Вильнюс возобновят в конце марта.
Рейсы из Харькова в Дортмунд перенесены вплоть до июля. Соответственно рейсы к дате восстановления направлений отменены.
Также WizzAir отменил рейсы из Абу-Даби в Салоники, Родос, Ларнаку, Кишинев и Луксор.
Список и период отмены рейсов Wizz Air:
- Одесса – Абу-Даби – отменены все рейсы;
- Харьков – Дортмунд – с 25 февраля по 6 июля;
- Харьков – Вена – с 9 по 26 марта;
- Харьков – Рим – с 13 до 28 марта;
- Львов – Вильнюс – с 9 по 26 марта.
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