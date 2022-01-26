Кілька днів без газу. Цілий будинок залишився без палива в Миколаєві. А все через чоловіка, який самотужки вирішив замінити газову колонку. Впоратися не зміг. І з переляку - втік. Чи розшукали його "вдячні" сусіди? І коли виправлять цю помилку? Розпитала Марина Михайловська.

Протікає труба? Це аж ніяк не дивина для українського житлово-комунального господарства. Але ж ця труба… газова.

-Весь дом сидит без газа.

І так уже п'ятий день. 60 квартир без газу. А це означає - не працюють газові колонки та плити.

-Попросила у людей плитку, искала, потому что не могла купить новую, вот кипятильник. Воду нагреваем: чуть налил, помыл, холодной водой сполоснул.

Анастасія Митрова, мешканка будинку:

Не умыться, вода холодная. Мне ребенка мыть - никак. До родителей мы ездим купаться. Все.

А винний в усьому сусід, розповідають мешканці. Квартиру придбав нещодавно, пів року робив ремонт. А кілька днів тому вирішив поміняти газову колонку.

Ела Бузник, мешканка будинку:

Перепутали краны - газовые трубы с водопроводными. Набралась вода, она даже дошла до земли. А он смылся.

Чому знехтував послугами фахівців, намагаємося дізнатись у власника квартири.

Версію мешканців багатоповерхівки підтвердили і в "Миколаївгазі". Аварійну ситуацію бригада усунула, але газ відімкнули в усьому будинку. Винуватець має оплатити ремонтні роботи.

Еліна Луцкевич, начальниця управління зовнішніх комунікацій АТ "Миколаївгаз":

Усі відновлювальні роботи: це і осушка системи, і перевірка всіх газових приладів на працездатність, і, можливо, їх заміна - всі ці фінансові витрати лягають на порушника, винуватця ситуації.

У керуючій компанії запевнили - готові допомогти своїм абонентам у разі, якщо винуватець проблеми не з'явиться.

Наталія Тимофєєва, директорка керівної компанії з обслуговування будинку:

Если они примут такое решение и готовы будут оплатить это со статьи "Текущий ремонт", которая у них есть накопительная за другие услуги, они делают нам общее заявление, совладельцы его подписывают, и мы помогаем, оплачиваем текущий ремонт на восстановление и на подключение.

Тим часом власника квартири знайшли. Експлуатаційна служба вже перевірила систему. І тепер аби подати газ на будинок, потрібен щонайменше тиждень. Вода в трубах перетворилася на лід, і очистити їх дуже складно. Випадки, коли люди самовільно втручаються в роботу газового обладнання, все частішають. Лише за минулий рік таких було 10.