Від початку доби незаконні збройні формування режиму тиші не порушували [ Редактировать ]
Спокій на Сході України панує відучора. Напередодні та від початку поточної доби - незаконні збройні формування вогню не відкривали. Українські армійці, звісно, теж зберігають тишу. Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання штабу. Кажуть: хоч напруга в окопах нині дещо спала, відчувають її в інформаційному просторі.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Працюють іноземні ЗМІ, приїжджали до нас і зі Сполучених Штатів Америки, напевно керівництво Росії це бачить і робить якісь висновки для себе.
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У соціальних мережах поширюють ось такі повідомлення про неминучий наступ української армії. А в пропагандистських роликах нагнітають напруженість мілітарним відео.
У бік Авдіївки незаконні збройні формування били з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Широкиного застосували великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю.
Вояки розповідають - обстріл почався з провокативних кулеметних черг - таке тут буває по кілька разів за день. Потужність вогню почала зростати, додалися гранатомети. А потім - і заборонені калібри.
На фронті - знову тихо. Минулої доби на передовій не зафіксували жодного обстрілу. Хоча ще напередодні було гаряче - десять атак, вісім із них - із забороненої зброї.
Загалом минулої доби - десять порушень режиму тиші, вісім з них - із забороненої зброї. Біля Водяного та Попасної противник бив із мінометів заборонених калібрів.