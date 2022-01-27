Спокій на Сході України панує відучора. Напередодні та від початку поточної доби - незаконні збройні формування вогню не відкривали. Українські армійці, звісно, теж зберігають тишу. Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання штабу. Кажуть: хоч напруга в окопах нині дещо спала, відчувають її в інформаційному просторі.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України: