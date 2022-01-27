В четверг, 27 января, в Луцке загорелось студенческое общежитие. 76 человек эвакуировали, три человека были спасены. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Пожар произошел в общежитии Волынского национального университета имени Леси Украинки на проспекте Соборности.

Пожар возник в недействующем помещении мусоросборника, особенно плотное задымление образовалось на 5-9 этажах здания.

Трое студентов, которые находились на восьмом этаже, не могли выйти самостоятельно. Их спасли бойцы ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС вывели молодых людей на свежий воздух, а также эвакуировали из общежития 76 человек.

Пожар локализовали в 01:45.

Пожар ликвидировали - в 01:48.

Всего на месте происшествия работали 19 спасателей, привлечено 6 единиц основной и специальной техники.

Пострадавших и жертв нет, причина пожара устанавливается.

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Кроме того, в городе Белая Церковь, который находится в Киевской области, произошел сильный пожар, вследствие которого погибли люди. К ликвидации возгорания привлекли три единицы пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава.

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